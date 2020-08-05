Komedra.com - гоблинские переводы и комедии онлайн

Год: 2004
Страна: США
Режиссер: Джон Фортенберри
В ролях: Дэнис Лири, Майк Ломбарди, Стивен Паскуале, Андреа Рот, Джон Скерти
Сюжет: Кто сказал, что работа пожарных очень лёгкая? Парни стараются спасти людей, которые находятся в опасности. Рискуя своей судьбой и жизнью, они готовы прийти на помощь, однако всё то, что они видят каждый день, остаётся навсегда в памяти. У каждого такого спасателя в воспоминаниях имеется множество трагедий. Они никак не смогли бы избежать данного исхода, поэтому им оставалось лишь смириться со всем. Один из ньюйоркских пожарных столкнулся одновременно с двумя трагедиями. Он оказывал помощь людям, которые не могли спастись в тот день, когда были подорваны два здания. 11-е сентября запомнилось всем надолго, а этот мужчина видел как погибают его приятели, с которыми он проработал долгое время. Вскоре его профессия перестала нравиться супруге, из-за чего она забрала детей и решила съехать от него. Мужчина остался совсем один, но не мог изменить профессиональную деятельность, ведь испытывал долг перед людьми. Он с самого детства мечтал о том, чем занимается, даже несмотря на то, что это опасно. Взяв себя в руки, мужчина решил приобрести дом, который располагается напротив того места, где живёт его жена с детьми. Пытаясь наладить отношения, также он может оказаться рядом в любой сложной для них ситуации.
Год: 2016
Страна: США
Режиссер: Крис Плурде
В ролях: Мэг Доннелли, Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Дэниэл ДиМаджио, Джулия Баттерз
Сюжет: Не каждая женщина может обладать такой уверенностью, как Кэти. Она очень умная и обладает своей харизмой, даже несмотря на свой вес. Женщина имеет уже свою семью, благодаря которой является самой счастливой. У нее есть замечательный муж и прекрасные трое детей. Женщине уже больше сорока лет, а позади университетские годы в одном из престижных вузов. Именно в студенческое время ей удалось познакомиться со своим возлюбленным, который стал мужем. Кэти давно мечтает о переезде, именно поэтому они с супругом решили сделать такой шаг. Прибыв в новый город, они сразу же принялись определять свою дочь в одну из лучших городских школ. Новое место казалось настолько идеальным, что даже жители выглядели совсем иначе. Например, все мамочки очень хорошо следили за своим внешним видом, а Кэти стала чувствовать себя будто лишней. В те моменты, когда дочь рассказывала Кэти о дискомфорте, она старалась поддержать ребенка, однако сама испытывала неприятное чувство. Вскоре супруг Кэти стал нравиться жителям города, а сама женщина ненавидела окружающих. Она знала только то, что они также ее недолюбливают, но несмотря на всё, она не даст в обиду себя, также своих членов семьи. Никто из окружающих не сможет сказать в ее сторону плохих слов.
Год: 2020
Страна: США
Режиссер: Райан Кейс
В ролях: Уилл Форте, Кэйтлин Олсон, Луис Монкада, Артуро Кастро, Энди Гарсиа
Сюжет: Когда люди сходятся, их интересы и желания могут стать общими. Они пытаются стремиться улучшить свое материальное положение, а также смотреть на мир по-другому. Супружеская парочка Мелфи пытается найти способ разбогатеть, ведь они также хотят стать знаменитыми и богатыми людьми. Пара желает ни в чем себе не отказывать, однако они не успевают даже что-то делать для того, чтобы измениться. Стараясь приударить за хорошей жизнью, они останавливаются на пути из-за вечных ссор, которые возникают между ними. Однажды им удалось увидеть по телевизору заманчивое объявление о создании нового телешоу, связанного с ремонтом и интерьерами в домах. Мелфи сразу же захотели поучаствовать в шоу, ведь они почувствовали то, что рождены для этого. Они мечтали о том, чтобы их показали по телевизору. Условия были простыми: нужно сделать ремонт в своем доме и снять весь процесс на видеокамеру. Когда влюбленные принялись за дело, они натолкнулись на стену, в которой были спрятаны деньги. Построив мечты об открытии своего проекта, за супружеской парой приехал наркокартель. Теперь ребятам нужно подумать о том, как же вернуть всю сумму наркобарону. Несмотря на то, что они сделали глупость, собственник этих денег предложил отработать им, сделав ему в жилье ремонт.
Год: 2020
Страна: Турция
Режиссер: Ахмет Катыксыз, Дениз Иорулмазер
В ролях: Кубилай Ака, Мерт Языджыоглу, Алина Боз, Селахаттин Пасали, Ипек Филиз Язиджи, Пынар Дениз, Каан Урганджиоглу, Бадэ Ишчил, Рэйчел Варела, Мюфит Каяджан
Сюжет: Раньше ребята были ещё совсем маленькими и могли не сталкиваться с проблемами, с которыми ежедневно встречаются взрослые. У детей был разный повод для радости, а боль была совсем другой. Со временем мальчики повзрослели и начинают чувствовать свои будущие обязанности настоящего мужчины. Они выбирают определенное направление и учатся для того, чтобы в дальнейшем работать. Как и все остальные, у парней наступил тот возраст, когда им нужно понимать различные чувства, начиная от крепкой дружбы и заканчивая настоящей любовью. У мальчиков накопилось множество вопросов насчёт любви, ведь они хотят познакомиться с этим чувством. Им кажется, что они испытывают искренние чувства к своему преподавателю, ведь она такая очаровательная девушка. Учительница хочет сменить место работы, а парни пытаются ее удержать. Они начинают размышлять о планах, из-за чего придумывают гениальный ход - объединить девушку с их тренером по баскетбольной игре. Ребята не хотят, чтобы их учительница ушла, а эти действия станут поводом для того, чтобы остаться в лицее. Однако, несмотря на всю гениальность, этот план имеет и свои недостатки, ведь никто не сможет приказать любви и она просто так не появится, а парни ещё не могут этого понять.
Год: 2011
Страна: Великобритания
Режиссер: Мартин Деннис
В ролях: Тэмсин Грег, Саймон Бёрд, Пол Риттер, Том Розенталь, Марк Хип
Сюжет: Когда люди становятся родителями, их жизнь превращается в погоню за временем. Пытаясь запомнить некоторые моменты с детьми, связанные с их взрослением, люди не замечают того, как они стареют. Такая же ситуация случилась и с семьёй Гудменами, которые так быстро попрощались с молодостью и теперь у них другие заботы. У супругов Гудменов есть два сына, которые проживают уже отдельно от них. Каждый их сын старается жить самостоятельно, пытаясь найти работу. Из-за того, что им пришлось переехать, члены семьи редко видятся, однако несмотря на все события, у них есть определенные семейные традиции, которые нельзя нарушать. В каждую пятницу вечером семейство собирается для что, чтобы поужинать и рассказать о том, как прошли их дни вне родного дома. Самый старший сын Гудменов постоянно рассказывает свои одни и те же мечты, ведь он желает быть известным музыкальным композитором. Тот сын, который считается младшим, выбрал сферу, связанную с недвижимостью. Их мать предпочитает сидеть дома и изучать приготовление различных рецептов, а отец немного глуховат. Однако, несмотря на его проблемы со слухом, отец парней является странным, ведь у него есть хобби - ходить раздетым по дому.
Год: 2019
Страна: США
Режиссер: Кевин Хеффернан
В ролях: Юджин Кордеро, Маркус Хендерсон, Гэбриел Хоган, Кевин Хеффернан, Стив Лемми
Сюжет: Нелегко работать в пожарной инспекции, ведь необходимо рисковать жизнью ради других, а также соблюдать правила, которые содержатся в регламентах. Пожарные всегда готовы вступить в борьбу с опасным огнем, а также взять под свою защиту всё население. Однако пожарники из Такомы не готовы к изменениям в своей жизни, ведь они привыкли сидеть на месте и наслаждаться скучными моментами. В городе редко происходят трагедии из-за огня, ведь в этом месте часто льют сильные дожди. Ребята уже знают чем им предстоит заняться в свой рабочий день, ведь их команда придумала различные соревнования, которые могут оказаться непонятными для окружающих. Один из парней работает недавно, но несмотря на это ему удалось стать победителем в разных конкурсах. Когда-то он являлся всего лишь рядовым, но сейчас парень не отказался занять должность начальника станции. Вместе с этим парень стал более серьезным человеком, поэтому отвык от весёлых дней с ребятами. Вскоре его взяли под надзор вышестоящие руководители, поэтому назначили Линду следить за ним и его командой. Мужчина старался угодить новому надзорщику, из-за чего запретил проводить бессмысленные состязания. Это стало поводом для восстания подчинённых, ведь команде не понравилось то, что им теперь придется взяться за работу.
Год: 2020
Страна: США
Режиссер: Джон Ист, Дэниэл Неттхейм, Зетна Фуэнтес
В ролях: Кэтрин Лэнгфорд, Себастьян Арместо, Шалом Брюн-Фрэнклин, Зак Холлэнд, Билли Дженкинс, Питер Муллан, Лили Ньюмарк, Дэниэл Шарман
Сюжет: Жизнь короля постоянно наполнялась какими-то подвигами, ведь он был рад защищать свое население от злых сил. Он стал знаменитым благодаря своей смелости и хорошим поступкам, ведь он не боялся своих страхов. В те же времена недалеко от Артура проживала очаровательная особа по имени Нимуэ. Эта девушка тоже отличалась от окружающих, как и сам король, однако они были чем-то похожи друг на друга. Нимуэ была отважной и всегда пыталась дойти до своей цели. Артур мог сражаться даже с теми, кто обладает большими силами, нежели сам король. У них двоих была вера, которая ставила их на правильный путь. Вскоре у короля появилось важное задание, ведь ему необходимо отыскать один известный меч, который содержит в себе магию. С его помощью Артур сможет побороть зло и подарить мир своему народу. Они будут стоять вместе плечом к плечу в те моменты, когда их станут окружать злые существа. Когда они продолжать свой путь, им навстречу выйдет один из сильнейших руководителей клана. Он уже долгое время пытается разрушить планы товарищей, но даже если они объединят свои усилия, этого может быть недостаточно. Спасет ли напарников вера?
Год: 2020
Страна: Япония
Режиссер: Масааки Юаса, Пён Ган-хо
В ролях: Томоми Муранака, Юко Сасаки, Масаки Тэрасома, Рэина Уэда
Сюжет: Совсем недавно Япония встречала дружным хором своих любимых игроков, ведь в именно там проходили Олимпийские игры. Везде царила теплая атмосфера, которая дарила японцам хорошее настроение. Кто-то был напряжён из-за кумиров, которые опускали руки, другие - гордились спортсменами. Все события взяли начало в мегаполисе Токио. Фанаты были довольны тем, что их город посетили великие и знаменитые люди. Вскоре, когда все соревнования прошли, город настигли тяжёлые природные условия. Постепенно Токио подвергался различным видам землетрясений, из-за чего жители начинали паниковать. Мнения учёных никто не подтверждал, потому как правительство пыталось скрывать все надвигающиеся факторы. Они выявили причину таких явлений, но им суждено об этом помалкивать. Чтобы как-то оказать спасение своего народа, вышестоящие государственные органы пытаются заключить договор с другими странами. Их целью также является спасти ценностей, относящихся к японской культуре.Информация о сдвиге литосферной плиты с каждым днём распространяется и скоро Япония может оказаться под водой. Хоть люди и находятся в панике, но осознают, что первыми могут спастись только богатый слой общества.
Год: 2020
Страна: США
Режиссер: Джина Принс-Байтвуд
В ролях: Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг
Сюжет: Четверо ребят, обладающие невероятной способностью регенерации, пытаются воспользоваться своим положением и оказать помощь другим людям. Джо, Андромаха, Ники и Букер стараются сделать все возможное для того, чтобы планета проживала в комфортных условиях. Они позиционируют мир и не хотят, чтобы миром начало править зло. Копли раньше работал в ЦРУ, однако он решает помогать людям даже если больше не является работником. Мужчина объединяет ребят со сверхчеловеческой силой для того, чтобы выполнить миссию по спасению детей, которые оказались в плену. Когда команда пытается выполнить свое спецзадание, их окружает армия солдатов, которая скрывалась в засаде. После той неожиданной встречи с бойцами, ребята обнаруживают оборудование для съёмок и осознают, что Копли оказался предателем. Одновременно с этими событиями, в Америке пытаются убить морского пехотинца.Однако пехотинец сумел восстановиться на следующий же день. Она выглядит так, будто с ней ничего не произошло. Нил обладает способностью перерождения, поэтому вскоре о ней узнают другие бессмертные люди. Андромаха из суперсильной команды отправляется на поиски девушки. Его цель - убедить Нил в том, чтобы она вступила в их ряды.
Год: 2020
Страна: Великобритания
Режиссер: Саймон Эванс
В ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джорджия Моффетт, Анна Лундберг, Саймон Эванс, Нина Сосанья
Сюжет: Пандемия взяла свое начало и не подлежит истреблению по сей день. Большинство людей остались без работы, а творческие личности были лишены собственной «музы». bГруппа людей считает, что их деятельность не подлежит развитию в удаленном режиме, тем более из-за эпидемии они не могут собраться с целью репетиций. Коллеги думают, что из-за данной ситуации им будет нелегко покорять сердца публики, ведь для них главная цель - проявить свой профессионализм и доказать, что творчество необходимо демонстрировать в реальности, а не в онлайн форме. Долгие и безуспешные попытки провести репетиции пришли к тому, что дружный коллектив немного сходит с ума. Пытаясь добиться внимания остальных работников, а также любимых зрителей, ребята попадают в неловкие ситуации. Например, одному из них мешает сосед через стену, ведь он затеял ремонт, из-за чего не слышно товарищей. Часто случается, что каждый участник коллектива старается быть серьезным, однако бытовые обстоятельства мешают, поэтому работники могут оказаться в комических обстоятельствах, ведь их близкие тут же попадают в камеру во время собеседования.
Год: 2018
Страна: США
Режиссер: Джон Эмиел, Дэниэл Эттиэс
В ролях: Clare-Hope Ashitey, Надя Александр, Рауль Кастильо, Расселл Хорнсби, Реджина Кинг, Бо Напп, Дэвид Лайонс, Zackary Momoh, Майкл Мосли, Патрик Мёрни.
Сюжет: Большинство людей не воспринимает чернокожих всерьез, ведь считают их рабской силой. Жители ссылаются на то, что чернокожий народ относится к категории преступников, особенно их относят к ворам. Это стало причиной расизма, из-за чего они испытывают душевные травмы. Им так хочется жить так, как проживают остальные люди, наслаждаясь каждым днём. Однако, они становятся на трудный путь в те моменты, когда к ним относятся как к вещи. Такая тенденция содержит в себе то, что чернокожие лица не могут найти достойную работу, при этом тратят свои силы на дешёвый труд, а их дети часто подвергаются насилию со стороны сверстников.Одним из таких хороших парней является Брентон. Он не виноват в том, какого он цвета. Подросток никогда не задумывался о преступлении, а также всегда избегал опасности. Однажды он случайным образом попал под колеса машины, за рулём которого находился сотрудник полиции. Этот человек ехал на большой скорости, не обращая внимания на светофоры и прохожих людей. Его супруга начала рожать, поэтому он хотел оказаться с ней рядом. Брентон лежал на дороге неподвижным из-за серьезной травмы по всему телу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Вскоре родителям приходится смириться, а мать подростка решает вычислить злодея.
Год: 2016
Страна: США
Режиссер: Баз Лурман
В ролях: Яхья Абдул-Марин II, Mamoudou Athie, Скайлан Брукс, Джанкарло Эспозито, Stefanée Martin, Shameik Moore, Джимми Смитс, Lillias White, Забрина Гевара, Майкл Гилл, Джейден Смит, Эрик Богосян, Джуди Марте, Карен Элдридж, Халил Миддлтон.
Сюжет: Все события начинаются в городе, который славится шумными компаниями и никогда не спит. Нью-Йоркские районы постоянно наполняются молодежью, пытающейся пробиться в свет. Несмотря на то, что страна терпит кризис в экономике, а всё население находится на грани масштабной депрессии, всё же имеются молодые люди, которые желают стать популярными. Небольшая группа чернокожих подросткового возраста стремятся оставить себя на страницах книг по истории. Они всегда обладают хорошим настроением, именно поэтому им удается не унывать, а выходить на улицу и танцевать. Ребята хорошо поют, а также рисуют краской из баллончиков, оставляя граффити на память о себе. Их мечты не имеют пределов, именно поэтому они хотят прославиться не только на весь город, но и на все государство, а если повезёт, то и захватить мировую известность. Пытаясь покорить манхэттенские кварталы, им удается всегда идти в цели, не опуская рук. Ребята готовы поддерживать друг друга, вследствие чего у них получается пробиться в знаменитости. Государство прекратило развитие, из-за чего остановились многие сферы. Однако, они готовы изменить положение и внести свое творчество, которым можно гордиться.
Год: 2018
Страна: США
Режиссер: Майкл Мохан, Ри Руссо-Янг
В ролях: Патч Дарра, Пейтон Кеннеди, Jahi Di'Allo Winston, Рио Манджини, Сидни Свини, Claudine Mboligikpelani Nako, Захари Рэй Шерман.
Сюжет: Боринг – тихий и недалёкий от современных технологий городок, который располагается на широтах штата Орегон. В своем названии город скрывает тайну скучной жизни, однако молодые люди пытаются хоть чем-то себя развлечь. Самым главным способом поднять себе настроение является участие в различных молодежных клубах. Это, например, может быть какой-нибудь драматический уголок или же небольшие аудио и видео студии. Парни стараются выделиться среди своих ровесников, ведь их жизнь была не такой насыщенной, какой могла бы показаться на первый вид. Наступает то время, когда им нужно готовиться к переходу в старшие классы, поэтому они желают забыть о потерях и неудачах прошлого. Мальчишки не были популярными в школе, но отличались от школьников тем, что их считали лузерами. Чтобы доказать обратное, Люк и его товарищи стараются придумать план по повышению самооценки. У Люка появляются мысли о том, что можно снять какой-нибудь интересный фильм, из-за чего они смогут показаться крутыми и получат славу. Для начала им необходимо договориться с некоторыми людьми о том, чтобы занять на время один из видео-клубов. Они уверены, что потрясут не только весь город, но и земной шар. Самое главное – получить поддержку.
Год: 2017
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон, Скотт Уинант
В ролях: Наоми Уоттс, Билли Крадап, Карл Глусман, Мелани Либёрд, Бренда Ваккаро.
Сюжет: Главная героиня сериала молодая Джин Холлоуэй. По профессии она работает терапевтом. С самого раннего возраста она замечала за собой некоторые способности, которые позднее помогли ей в области психиатрии. С каждым человеком она находила понимание и понимала с полуслова. Кое-кто из коллег даже завидовали Джин, что ей все так легко даётся в жизни. Самый замкнутый человек всегда мог обнажить перед ней свои личные факты и душу. С первого взгляда у нее хорошая жизнь, без забот. Девушка наслаждается тем, что у нее есть. У нее отличная работа, которая приносит ей хорошую прибыль и не напрягает. В личной жизни Джин тоже очень счастлива. У нее есть любящий супруг, который так же успешен, как и сама Джин. Папа воспитывает прекрасного ребенка. Казалось бы, идиллия царит во всём. Джин постоянно мечтает и обсуждает с мужем планы. Но не всё так гладко, как, казалось бы, на первый взгляд. Она успешная и талантливая таит в себе темную сторону. Девушка выступает отличной женой и любящей матерью, но внутри нее живут совершенно другие ощущения и чувства. Она очень любопытная. И именно это погубит жизнь и карьеру успешной Джин. Однако девушка не догадывается, что ее жизни угрожает опасность, а роль жертвы теперь достанется ей.
Год: 2017
Страна: США
Режиссер: Кристиан Диттер, Джеми Бэббит
В ролях: Бриттани Робертсон, Альфонсо МакОли, Джонни Симмонс, Мелисса Маседо, Бекки Пул, Ричард Уортон.
Сюжет: События завертелись вокруг молодой и активной особы. Ее имя София. С детства она пришла к выводу, что абсолютно не хочет стареть. Она по-детски наивная, весёлая девчонка, которая отнюдь не желает взрослеть. Ее не волнуют взрослые испытания. Она очень романтичная девушка и любит мечтать. Несмотря на свою лёгкость и внутренность, София уже сумела создать свой собственный бизнес, который приносит ей прекрасный доход. Она является владелицей магазинчика одежды винтажного формата в штатах. Трудности в работе настигают ее почти каждый день, но она умело справляется со всем, что приготовила для неё Судьба. Ей по душе находить различные оригинальные подходы, чтобы переступить через любые невзгоды и неурядицы. Девушка не любит конфликты и ссоры, а каждую ситуацию переводит в юмор и улыбку. Она превратилась в деловую женщину. София создала прекрасный бизнес и достигла той цели, о которой мечтала. Её империя моды и красоты приносит отличную прибыль. Она с радостью встречает каждого гостям. Девушка любит свою жизнь и то, кем стала. Она не думает о старении и наслаждается тем, чего достигла. Девушка кажется готова покорять новые вершины. Это история показывает, как из обычной девушки превратиться в талантливую бизнесвумен. Она успешна, красивая и обеспеченная. София написала книжное издание о себе, в котором поделилась своими успехами.
Год: 2008
Страна: США, Сингапур
Режиссер: Дэйв Филони
В ролях: Мэтт Лантер, Ashley Drane, Джеймс Арнольд Тейлор, Ди Брэдли Бэйкер, Том Кэйн, Ника Футтерман, Йен Эберкромби, Кори Бертон, Катрин Табер, Мэттью Гуд, Кевин Майкл Ричардсон, Дэвид Экорд, Сэмюэл Л. Джексон, Энтони Дэниелс, Кристофер Ли
Сюжет: Ситуация между двумя альянсами накалялась с самого начала. В те моменты, когда проходили битвы, каждое действия обеих сторон нельзя было охарактеризовать, ведь насыщенность возрастала, а неожиданность не изменялась. Сражения длятся уже давно, из-за чего все герои забыли о том, что же такое «спокойная жизнь». Главной целью этой войны является та территория, в которой нуждаются и свои, и чужаки. Земельные части Тайдарии наполнены лучшими условиями, поэтому Йода, избранный глава и хороший учитель, держит под контролем свою храбрую армию. Его солдаты являются сильнейшими, ведь хитрость в том, что они клоны. Вражеская сила состоит из дроидов, они подчиняются Конфедерации. Вскоре солдаты, принадлежащие Йоде, терпят удар: их преимущество исчезает. Ранее к нему относился Скайуокер. Именно так, благодаря совещанию, они смогут продумать определенный план, чтобы спасти своего товарища. Инициатива по спасению появилась со стороны верного напарника Скайуокера. Через некоторое время проблемы становятся ещё больше, ведь в военные события решают влезть пираты, которые знамениты на весь космос. Команде Йоды необходимо собраться и знать, как дальше действовать.
Год: 2017
Страна: США
Режиссер: С.Дж. Кларксон
В ролях: Финн Джонс, Джон Бернтал, Майк Колтер, Чарли Кокс, Джессика Хенвик.
Сюжет: Попытки осуществить преступность распространяется на весь центр Соединённых Штатов. С каждым днём все криминальные личности начинают развивать свой уровень преступности, из-за чего вскоре создают определенные группы. Больше не будет злостных деяний, если за дело не возьмутся справедливые и отважные супергерои. Эти люди привыкли относиться к окружающим с уважением и справедливостью, поэтому готовы помочь в борьбе с преступным миром. Они хотят найти истинное наказание для преступных банд, а в этом им помогает супрегеройская сила. Любой человек из союза попадал в трагические обстоятельства, благодаря которым они стали выносливыми и бесстрашными. Четверо ребят выбрали свой путь, с чем им пришлось смириться. В отважную четвёрку входят известные всему миру ребята: Железный Кулак, который является мастером в различной борьбе; Люк Кейдж, попавший в круговорот эксперимента и испытавший на себе смерть; Джессика Джонс, пытающаяся начать тихую жизнь и Сорвиголова, который в детстве потерял зрение. Однако, он считается одним из лучших адвокатов, несмотря на свои недостатки. Ранее каждый сверхчеловек работал сам на себя, но пришло время, когда им пришлось создать союз, чтобы противостоять злодеяниям.
Год: 2016
Страна: США
Режиссер: Пол МакГиган, Энди Годдар
В ролях: Махершала Али, Майк Колтер, Фрэнки Фэйсон, Дариус Калеб, Симона Кук, Тео Росси, Элфри Вудард.
Сюжет: Детство Люка было трудным настолько, что он постоянно пытался что-то украсть. Уже тогда он понял, что не сможет обойтись без грабежей лёгкой степени, из-за чего постоянно был в зоне риска загреметь в тюрьму. У молодого человека не было стремления стать лучше и быть похожим на кого-то из успешных личностей, поэтому он не обращал внимание на то, что вечно рискует. Парня знает вся местная полиция, поэтому однажды, когда работники отдела получили уголовное чтиво, они решили пришить его Люку. Серьезная ответственность сразу же оказалась на плечах юноши, из-за чего его вызвали в суд. Его очень поразило то, что он был невиновным, однако ему уже подготавливали койку за решеткой. Со временем он смирился, но прибыв в место лишения свободы, Люк сразу же стал изучать всю территорию. Так он столкнулся с информацией, о том, что тюремный госпиталь проводит набор добровольных лиц, которые смогут помочь в испытании новых препаратов. Чтобы набрать людей справедливым путем, работники предупреждают о серьезных последствиях - смерти. Вскоре Люк соглашается на эксперимент, ведь ему нечего терять. Это испытание забирает у него жизнь, однако он через время приходит в себя и начинает обладать суперсилой.
Год: 2017
Страна: США
Режиссер: Скотт Фрэнк
В ролях: Samuel Marty, Люк Робертсон, Рио Александр, Джереми Бобб, Танту Кардинал, Kayli Carter, Donald Cerrone, Ким Коутс, Джефф Дэниелс, Chad Dashnaw.
Сюжет: Жизнь Дикого Запада всегда отличалась от остальных людей. Особенно если на дворе наступил 18-й век. Люди учились новому, а те, кто захотел стать истинным ковбоем, предпочитал тратить свое время на тренировки бросков лоссо и обучению ездить на коне. Без элементарных правил быть настоящим ковбоем было достаточно сложно. После того, как ребята знали о том, как управлять лошадью, они могли отправиться в любую точку мира, поэтому часто покидали свою землю. Даже в тот период в городах проживали преступники, именно к таким людям относился Фрэнк. Этот мужчина всегда знал определенное время, когда можно с лёгкостью напасть на любые поселения или же чье-то имущество. Чаще всего ему попадались повозки, который оказывались без собственника. Сейчас Фрэнк собирается найти своего верного подельника по имени Рой который пропал в неизвестном направлении. Сам парень является Фрэнку сыном, правда приемным, но это не мешает мужчине проявлять свою любовь. На самом деле, Рой устал от преступной деятельности, поэтому хочет покончить с этим. Он пытается встать на правильный путь, но ему вечно мешает Фрэнк. Отец не желает видеть Роя в тихой жизни, тем более ожидает его помощи на стороне зла.
Год: 2015
Страна: США
Режиссер: Эдвард Бьянчи, Йохан Ренк
В ролях: Кайл Чандлер, Бен Мендельсон, Линда Карделлини, Норберт Лео Батц, Джэсинда Баррет, Джейми МакШейн, Энрике Мурсиано, Сисси Спейсек, Brandon Larracuente, Тейлор Рувьер, Клоэ Севиньи, Кэти Финнеран, Оуэн Тиг, Гленн Моршауэр, Стивен Паскуале
Сюжет: Действие разворачивается вокруг большого семейства Рэйбернов. Тихая и спокойная семья обитает в отдаленном и живописном месте. Ведут они беззаботный образ жизни и владеют небольшим отелем, который находится прямо на побережье. Предприятие собирается праздновать своё сорокапятилетие. На такое событие съезжаются все дальние родственники. В том числе и старший сын в семье. Его зовут Дэнни. Когда-то давно он бросил родных и уехал. Причиной уезда послужили постоянные конфликты с отцом деспотом. По возвращению старые обиды вновь обретают новый окрас. Ничто не позабыто, а Дэнни до сих пор таит внутри себя обиду. Он вспоминает трагические события из давнего прошлого и всё те скандалы, которые происходили между родными. Мама, которая обожает сына не может отпустить его ещё раз и предлагает парню остаться. Он охотно принимает предложение и назначается на должность присмотрщика за отелем. Спустя время Дэнни затевает свою опасную игру. Она начинает заниматься поставкой наркотиков. Такие действия ставят под угрозу всю его семью. Младшие братья и сестра не хотят мириться с таким положением вещей. Они готовы сделать всё, что угодно, лишь бы защитить честь семьи и обеспечить безопасность близким людям. Сумеет ли Дэнни простить старые обиды и сблизиться с семьёй остаётся в тайне.
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- 1. Появление новинок гоблинских переводов у нас на сайте еще до того, как звукооператор доехал домой со студии, где загружал в сеть свое творение.
- 2. Наш сайт настолько абузоусточив и ДДосо-Устойчив, что ничто не сможет помешать Вам насладиться в любое время года, в любое время суток любимыми комедиями, хоть нон-стоп.
- 3. Мы не заставляем регистрироваться, чтобы смотреть лучшее качество. Дело ваше, но в регистрации много вкусностей и фишек, так что попробуйте, не пожалеете.
- 4. Разнообразие материалов шокирует даже нас самих, ведь делали как для себя, и уж очень постарались, чтобы в любое настроение было что посмотреть.
- 5. Комедийные сериалы как для семьи, так и для одиночек, которые просто хотят сделать в жизни паузу и улететь часов на 20 безотрывного просмотра любимых персонажей.
- 6. Приятный дизайн, который не щиплит глаз, а мягко гармонирует, позволяя даже усталому зрителю получить удовольствие не затемняя экран.
- 7. Настолько мало рекламы, что вы её даже не замечаете, не то, что на других напичканых вывесками сайтах, но проэкт же должен за что-то существовать ;)
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Заходи в любое время, приглашай друзей и приводи вторую половинку, чтобы получить то, что действительно заслуживаешь - отдых, смех и веселье!
И помни - Комедра любит тебя!