Komedra.com - гоблинские переводы и комедии онлайн

Оригинальное название: Цыганка

Год: 2017

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон, Скотт Уинант

В ролях: Наоми Уоттс, Билли Крадап, Карл Глусман, Мелани Либёрд, Бренда Ваккаро.

Сюжет: Главная героиня сериала молодая Джин Холлоуэй. По профессии она работает терапевтом. С самого раннего возраста она замечала за собой некоторые способности, которые позднее помогли ей в области психиатрии. С каждым человеком она находила понимание и понимала с полуслова. Кое-кто из коллег даже завидовали Джин, что ей все так легко даётся в жизни. Самый замкнутый человек всегда мог обнажить перед ней свои личные факты и душу. С первого взгляда у нее хорошая жизнь, без забот. Девушка наслаждается тем, что у нее есть. У нее отличная работа, которая приносит ей хорошую прибыль и не напрягает. В личной жизни Джин тоже очень счастлива. У нее есть любящий супруг, который так же успешен, как и сама Джин. Папа воспитывает прекрасного ребенка. Казалось бы, идиллия царит во всём. Джин постоянно мечтает и обсуждает с мужем планы. Но не всё так гладко, как, казалось бы, на первый взгляд. Она успешная и талантливая таит в себе темную сторону. Девушка выступает отличной женой и любящей матерью, но внутри нее живут совершенно другие ощущения и чувства. Она очень любопытная. И именно это погубит жизнь и карьеру успешной Джин. Однако девушка не догадывается, что ее жизни угрожает опасность, а роль жертвы теперь достанется ей.